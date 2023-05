Operní diva plánuje návrat z Floridy domů: Po duetu s Kolářem zářila ve zlaté róbě na koncertě Machálkové

Operní zpěvačka Lenka Graf plánuje návrat z Floridy do Česka. Super.cz

Už patnáct let žije s manželem a dvěma dětmi na Floridě, teď ale pomalu plánuje návrat domů, do Česka. Operní zpěvačka Lenka Graf tady tedy logicky chce být vidět. Po duetu s Petrem Kolářem (55), který představila na Fotbalistovi roku, byla o víkendu také hostem velkého jubilejního koncertu Leony Machálkové (55).

"Postupně přemýšlíme o velkém rodinném přesunu, jen čekáme, až děti během dvou příštích let dostudují, a pak bychom se rádi přesunuli víc do Evropy, do Česka. Tady jsem přece jen doma a jsem ráda, že tady mohu být častěji," vysvětlila Lenka, která vzala poslední koncert v Lucerně před rekonstrukcí vážně, ostatně byla to její první Lucerna v životě, a podle toho také řešila svůj outfit. Zářila ve zlatých taftových šatech značky Poner.

"Všechno jsem musela zvládnout za den a půl, protože jsem dřív nemohla přiletět z Floridy. Nic jsem nestíhala, naštěstí mě má Jakub Poner v oku, látku jsme schvalovali přes oceán ve středu, dnes je sobota a róbu mi šili v noci ze čtvrtka na pátek. Naštěstí se nemuselo nic upravovat. Nezvládla jsem ani kadeřníka," přiznala.

A co čeká Lenku dál? "Jaroslav Svěcený mě pozval na klášterecké Hudební prameny, které budou v červenci, v červnu bych měla už podruhé zpívat hymnu ve Španělském sále na Pražském Hradě, u příležitosti předávání Czech TOP 100. Připravuji už i vánoční program a také pracuji na svém albu," vypočítala. ■