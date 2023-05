Poslední práce před porodem: Misska Čerešňáková se v 9. měsíci pochlubila bříškem a prozradila, kolik kilo má nahoře

Eva Čerešňáková Super.cz

My jsme ji zastihli na posledním focení před porodem, které si i s bříškem užívala. „Ještě dnešní focení, jedno moderování a jedno natáčení a ukončuji pracovní aktivity, protože té energie je opravdu míň a potřebuji víc spát. Jsem ráda, že jsem mohla do devátého měsíce pracovat,“ svěřila se Super.cz modelka, která fotila těhotenskou módu.

„Už jsem v devátém měsíci, je pravda, že ten závěr je náročnější. Cítím se unavenější a odpočítávám dny,“ prozradila Eva, které jen povyrostlo bříško a postavu má stále skvělou. „Mám nahoře už dvanáct kilo, začalo to letět nahoru. Vůbec se nehlídám, jím tak, jak mám hlad. Jak jsem byla vždy zvyklá sportovat, tak si myslím, že mi to tělo vrací a opravdu přibývá jenom na bříšku, miminko roste,“ prozradila Eva s tím, že je ráda, že nebude muset shazovat více kilo.

S přítelem se těší na prvního potomka, a zatímco ona si pohlaví miminka nechala prozradit, její partner si to nechává jako překvapení k porodu. To však přináší spoustu komplikací. „Je to strašně těžké, potřebovala jsem spoustu věcí nakoupit a připravit. Je to doma schované v taškách, aby neviděl barvu, některé věci kupujeme univerzální, ale je to těžké stále. Snažím se mluvit jako to miminko kopalo a snažím se říkat „to“ a dávám si velký pozor,“ prozradila budoucí maminka. ■