Vin Diesel a Michelle Rodriguez v Rychle a zběsile 10: Jak se změnili za 23 let od natočení jedničky?

Vin Diesel a Michelle Rodriguez dnes a v Rychle a zběsile z roku 2001 Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Přestože od prvního natáčení kasovních trháků Rychle a zběsile uběhlo už 23 let, jeho hlavní hvězdy, Vin Diesel (55) a Michelle Rodriguez, (44) jako by jen trochu ‚dozrály‘. Momentálně tahle dvojka propaguje už desáté pokračování série, a to například i na okruhu F1 v Miami, kde se již tuto neděli pojede Velká cena. Dvojice si společně zapózovala vedle nablýskaného veterána Dodge Charger RT z roku 1969.