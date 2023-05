Natália Mykytenko ze Svatby se raduje: Sexy blondýnce se podařilo přibrat, proměnu ukázala v bikinách

Natália Mykytenko promluvila o své proměně. Foto: se souhlasem Natálie Mykytenko

“Je fér s vámi sdílet i věci, které nejsou úplně pozitivní. Trápí mě to ještě intenzivněji než dříve už několik dní. Bojuji s tím. Zhubla jsem 10 kilo, teď vážím 50 kilogramů. I když píšete, že mi to sluší, já mám trošku mindrák, depresi a úzkost dlouhodobě, protože se necítím ve svém těle dobře a zdravě. Jsem zvyklá mít kolem 57 kilogramů,“ prozradila nedávno na sociálních sítích s tím, že se obrátila na odborníky.

Zdá se, že řešení na své trápení nakonec našla. Pár týdnů po své zpovědi se pochlubila, že se jí podařilo přibrat a opět se cítí dobře.

„Normálně se musím tady pochválit. Jsem ráda, že jsem přibrala +5 kg. Konečně. Ani nevíte, jakou mi to udělalo radost, když jsem se zvážila a viděla tam 55 kg. Začínám se opět cítit skvěle ve svém těle. Opět musím potvrdit, že všechno je to o naší hlavě a jak to máme nastavené,“ napsala Natália k fotografii, na které vyniká její skvostná postava v bikinách.

Známá blondýnka již delší dobu nepracuje jako zdravotní sestra na zubní klinice. Po show se jí otevřelo více dveří, čehož blondýnka využila a rozhodla se věnovat svým skutečným snům a vizím.

„Teď se věnuji nejvíce sama sobě, více jsem se otevřela sledujícím u sebe na Instagramu, aby mě poznali z jiného úhlu. Chci začít natáčet své vlastní meditace, afirmace na YouTube. Nedávno jsem na Slovensku prošla několika kurzy ohledně ženské krásy, abych si pak mohla otevřít své vlastní studio nebo kliniku,“ prozradila Natália pro Super.cz. ■