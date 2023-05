Od moderování zpráv zpět na módním mole: Takhle to Gábině Laškové slušelo jako modelce

Gabriela Lašková se vrátila na módní molo. Super.cz

Někdo už možná zapomněl, že se v roce 2013 Gabriela Lašková (33) stala první krátkovlasou vítězkou soutěže krásy Česká Miss. Poté, co skončila v pozici moderátorky zpravodajství na Primě, se vrátila ke kořenům. A zase z ní je modelka.

"Byla jsem trochu nervózní, snažila jsem se spočítat, kdy jsem naposledy šla módní přehlídku, a bylo to ještě před narozením mých dvou synů, takže pět let určitě. Ale cítila jsem se krásně a bylo to úžasné," svěřila své pocity Gábina, která s přijetím nabídky na návrat na molo od návrhářky Tatiany Kovaříkové dlouho neváhala.

"Dalším nabídkám se bránit nebudu, ale uvidíme, co přinese čas. Určitě bych to nenazvala modelingovým návratem," míní Gábina, která se teď věnuje příležitostnému moderování a řeší, co bude dělat dál.

"Chci si dát čas a promyslet si, co vlastně chci dělat. Ve svých třiceti to možná ještě nevím," krčila rameny Gábina, která vystudovala na Vysoké škole finanční a správní obor marketingová komunikace, takže dveře má otevřené do mnoha profesí. ■