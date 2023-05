Podprsenku jí návrhářka zakázala a takhle to dopadlo: Tenká látka dopřála pohled na přírodní poprsí bývalé Miss

Veronika Chmelířová na přehlídce Tatiany Kovaříkové ukázala víc, než chtěla. Super.cz

Jednou z hvězd velké módní přehlídky Tatiany Kovaříkové pro jaro a léto byla modelka Veronika Chmelířová (36). II. vicemiss ČR 2007 a Miss Elegance ČR 2007 patří mezi návrhářčiny stálice a ta se ji nebojí obléknout ani do nejodvážnějších kousků. A to se opět stalo.

"Asi jsem podcenila fitting, tam jsem vlastně tyhle šaty ani neviděla. Byly mi přiřazeny až na štendru. Oblékla jsem je až před vstupem na molo a řekla jsem Táně, jestli je to s podprsenkou v pořádku. Ale ona mi řekla, ať ji sundám. Já jsem to neřešila, až když jsem si stoupla před zrcadlo, jsem zjistila, že realita je trošku jiná," popsala Super.cz Veronika.

"Přiznám se, že jsem s tím měla dlouhé roky problém a vybírala si modely podle toho, co bude a nebude vidět. Ale po té třicítce to přestalo být tím nejdůležitějším bodem k řešení, takže jsem to asi zanedbala. Stane se," dodala.

"Spoléhala jsem i na rychlost kroku a říkala jsem si, že když půjdu rychle, tak se to ztratí v davu. Ale asi se mi to nepodařilo, tak se těším na fotky a na video," krčila rameny Veronika