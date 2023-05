Rozhovor vedla ještě v dobré náladě: Než postřehla Gelemovou, pěla Patrasová na Slováčka ódy

Dagmar Patrasová byla po koncertu svého muže ještě hodinu v dobré náladě. Super.cz

"Bylo to báječné, všechny písničky jsou krásné, na všechny mám vzpomínky a myslím, že celý koncert se povedl úplně všem interpretům, a byla jsem pyšná na svoje děti. Ale mojí nejoblíbenější je Nádherná, byla jsem svědkem toho, když ji Felix cvičil a učil se ji. A miluju ji od Pavla Nováka," shrnula.

Felix Slováček oslaví narozeniny až 23. května, Dáda už pro něj má vymyšlený i dárek. I když je samozřejmě těžké obdarovat někoho, kdo říká, že všechno má a nic nepotřebuje. "Nikdy nikdo nemá všechno. Každému, kdo dostane nějaký dárek, tak to udělá velkou radost. I kdyby to byla maličkost," míní.

Vztahy mezi manželi se uklidnily, jinak by asi Dáda do Lucerny těžko dorazila. "Všechno je v pořádku," ujistila nás. To ale ještě netušila, že její manžel pozval svoji exmilenku. Snad to doma nějak v klidu vysvětlil. ■