Topmodelka Chanel Iman je těhotná: S urostlým sportovcem čekají první dítě. Dva prcky už má přitom doma!

Chanel a její partner Davon Godchaux Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dvaatřicetiletá kráska rozhodně neztrácí čas. Za posledních pět let se stihla vdát a rozvést se Shepardem a počít s ním dvě dcery – Cali (4) a Cassie (3), loni v lednu oficiálně oznámila vztah s o čtyři roky mladším Godchauxem a ještě letos se jim narodí miminko. Modelčin požehnaný stav byl patrný ze společného plážového focení s kolegyněmi Heather Rae El Moussou, Brittany Cartwright a Biancou Mitsuko.

Chanel s Davonem, jenž je stejně jako její ex hráčem amerického fotbalu, a to za tým New England Patriots, se tak mohou těšit na rozšíření již tak celkem početné rodinky. Kromě modelčiných dvou dcer se totiž společně podílejí na výchově ještě osmiletého Davona Jr., jehož má Godchaux z dřívějšího vztahu. ■