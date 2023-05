Dcera Ivy Kubelkové slaví první výročí vztahu s Adamem Mišíkem! Co ji na společném bydlení nejvíc překvapilo?

Natálie Jirásková promluvila o vztahu s Adamem Mišíkem. Super.cz

"Adam je na natáčení, má nabitý program, dnes mám 1. máj sama a oslavíme ho společně, až budeme mít čas," řekla Super.cz s úsměvem Natálka, která se více těší na oslavu výročí jejich vztahu.

"V květnu máme první výročí, to oslavíme více, to bude políbení pod jakýmkoli stromem," usmívá se Natálka, pro kterou je vztah s Adamem první vážnou známostí.

"Klape to ještě líp, než jsem si představovala. Je to můj první vážnější vztah. Posunula jsem se dál, poprvé žiju s přítelem. Klape to výborně," pochvaluje si Natálka.

Je i něco, co jí na Adamovi naopak vadí? "Klasika - ponožky všude, kam se podíváš. Ale nic extra mě nemile nepřekvapilo. Spíš mě potěšilo, jak rád a dobře vaří," usmívá se.

Že to bude vážná známost, jí bylo jasné od začátku vztahu. "Uteklo to rychle. S Adamem jsme věděli, že to má smysl, že to je jiné. Ale asi jsme nečekali, jak skvělé to bude. Máme v sobě oporu, pořád více to sílí. Jsem moc ráda," dodala dcera moderátorky Ivy Kubelkové. ■