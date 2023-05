Na tanečním parketu ji letos neuvidíme a je to škoda: Fitness kráska Marková se odhlalila polonahá!

Martina Marková Foto: se souhlasem M. Markové

Martina se totiž může chlubit fantastickým tělem, které nyní takřka v celé kráse předvedla před objektivem. A jaké jsou její tipy na to, jak se dostat před létem do formy? „Především vycházet ze svého těla. Každý jsme jiný a máme jiné predispozice, talent a možnosti. Nedělat si zbytečně komplexy, každý jsme něčím skvělý, jenom to najít a zjistit, jestli mě ta cesta baví,“ svěřila se Super.cz Martina s tím, že ani ona nikdy nebude vypadat jako supermodelka. „Tělo má nějaké predispozice, můžeš ze svého potenciálu vytáhnout, co dokážeš,“ svěřila se Martina Marková.

Sice se nemůže chlubit nohama až do nebe, před objektivem je Martina i tak jako ryba ve vodě. Vedle toho se stále věnuje sportovní značce. „Mám čtvrtou kolekci sportovního oblečení, kterou navrhuji a otevřeli jsme i prodejnu. Je to spousta práce,“ svěřila se fitness kráska, která se stále věnuje budování svého těla a na sociálních sítích také předává tipy, jak se dostat do formy. ■