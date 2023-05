Charlotte Štiková prý přerušila kontakt s rodinou: Raněný otec Michal doufá, že se vzpamatuje

Michal Štika promluvil o vztahu s dcerou Charlotte, ale také jejímu pofidérnímu byznysu. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Známá blondýnka prodává přes internet oblečení, za které si prý nechá zaplatit, ale samotné zboží již zákazníci údajně nedostanou. K obchodování blondýnky se již vyjádřily spousty poškozených zákazníků, ale Charlotte zatím mlčí, a naopak prodává oblečení i doplňky dál. Stále není jasné, zda jde o pomluvy, či o fakt.

K celé věci se kvůli záplavě dotazů vyjádřil i její otec Michal Štika.

„Chtěl bych sdělit všem, kteří mi píšou zprávy ohledně mé dcery Charlotte a jejím pochybným obchodům na sociálních sítích. Je mi to velice líto, ale bohužel nemám vliv na skoro 27letou ženu, která si žije svým životem. Poslední dobou dokonce přerušila kontakt s rodinou, která s ní chtěla řešit její záležitosti. Velice mě to mrzí a jako otce zraňuje. Doufám, že se Charlotte vzpamatuje a svoje záležitostí srovná,“ uvedl Štika na sociálních sítích.

Bezproblémový vztah s Charlotte, ani Ornellou nemá ani jejich matka Monika Binias (50).

„Vztahy samozřejmě nejsou, co byly, ale mohou si za to moje děti samy. Veřejně mě osočovaly, pomlouvaly a pak čekají mou pomocnou ruku. Volají, jen když něco potřebují. Když jim ty lži připomenu, tak se vztekají. Můj muž ani já nechceme akceptovat, aby se k nám tak někdo choval. Díky němu a své rodině jsem se od toho oprostila, protože moje děti by mě utrápily k smrti,“ řekla Monika nedávno pro Super.cz.

Určitý strach přiznala i samotná Ornella Koktová (30) a její manžel Josef Kokta (66).

"Strašný. Máme o ni strach. Nevíme, co se děje. Moc s námi nekomunikuje. Je to dospělá žena, a tak si o sobě musí rozhodovat sama. My s Orny jsme z toho špatní," řekl Kokta pro Super.cz s tím, že neví, jak by mohli s manželkou Charlotte pomoci. ■