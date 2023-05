Houslista Jaroslav Svěcený a herečka Zdeňka Žádníková Volencová mají mít bližší než pracovní vztah

Jaroslav Svěcený a Zdeňka Žádníková Volencová Herminapress

Není to tak dlouho, co se média snažila přijít na to, jak to vlastně je mezi Jaroslavem Svěceným a Monikou Trávníčkovou. Houslový virtuos s ní měl v roce 2021 strávit noc, manželka slavného pohádkového prince tehdy mluvila o tom, že v její kanceláři společně podepisovali tisíc kusů Symfonie pro planetku. A teď měl houslista strávit delší čas i se Zdeňkou Žádníkovou Volencovou (48), kterou si diváci mohou pamatovat hlavně ze seriálu Rodinná pouta, později Velmi křehké vztahy.

Právě s ní měl podle informací deníku Aha! odcestovat do italského města Cremona, kde se nachází muzeum houslí. Do města měli dorazit autem. „Byli jsme podepsat smlouvu na zápůjčku houslí, které budou součástí dalšího Festivalu hudby na zámku Dobříš,“ řekl deníku Jaroslav Svěcený, který s herečkou už léta spolupracuje. Zdeňka mu moderuje akce nebo hraje na flétnu. "Jinak mám pracovní léto, hodně koncertuji s Jaroslavem Svěceným. Natáčení teď nemám," řekla herečka loni v létě Super.cz na karlovarském festivalu.

Na jejich spolupráci by tak nejspíš nebylo nic divného, kdyby deník Aha! nepřišel ještě s dalšími informacemi. „Do Zdeňky se bezhlavě zamiloval před pěti lety, když s ní začal spolupracovat. Rok nato se také po třicetiletém manželství rozvedl. Udělal první krok a podle mne čeká, že tak učiní i ona, ale netlačí,“ měl říct deníku zdroj z okolí houslisty. Zdeňka Žádníková Volencová má prý podle deníku mít trhliny v dlouholetém manželství s Radkem Žádníkem. Herečka zatím situaci nekomentuje, a tak si budeme muset počkat na to, jak se celá kauza vyvine. ■