Další celebrita, která si našla druhý domov v zahraničí: Zpěvák Richard Krajčo s rodinou žije napůl v Dubaji

"Vyhovuje mi to. Čas tam trávíme většinou od podzimu do jara, kdy v Česku moc hezky není. Naopak do České republiky se vracíme od jara do začátku podzimu, kdy je nádherně. Ale vybírali jsme nejen podle počasí. Máme rádi i tu kulturu tam a způsob života, který tam vedeme," vysvětlil Super.cz.

Společně s nimi létají do Dubaje i jejich děti. Zpěvák má syna Richarda a dceru Bereniku z manželství s bývalou modelkou Markétou Poulíčkovou, jeho žena Karin má dceru Jasmínu. "Protože chodí do mezinárodní školy, mohou kombinovat studium tady i tam. Do budoucna děti uvažují, že by studovaly i v Dubaji, ale asi až nějakou vysokou," míní Richard, s nímž jsme probrali v našem videu také to, kdo se mu v době jeho nepřítomnosti stará o statek v Krkonoších a početné zvířectvo. ■