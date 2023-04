Nela Slováková zase boduje. Před odletem do zahraničí se ukázala v overalu, který odhalil skoro celé její vnady

Nela Slováková Herminapress

Nela Slováková (33) ví, jak zaujmout. Těsně před odletem do zahraničí své fanoušky nažhavila fotkou v overalu, který v horní části nechává jen málo prostoru pro představivost.

Největší úspěch mívají Neliny fotky z plážových destinací, kde podnikatelka ukazuje své vypracované tělo v plavkách nebo dokonce i bez. Jak je ale vidět, i doma může být hodně sexy. Právě před jedním odletem za hranice se vyfotila doma v zrcadle a na sebe si oblékla overal, který sama prodává. Přiléhavý kousek se v oblasti poprsí tak napnul, že Nela fanouškům odhalila i velkou část svých vnad.

Otázkou je, kolik lidí kromě samotné Nely si takový kousek bude moci obléknout. Sama podnikatelka si totiž velmi hlídá svůj jídelníček a také na své postavě dře, takže je pak zcela bezchybná. Navíc se pyšní i vnadami, které se v takovém modelu vyjímají. Svým sledujícím fotkou v sexy úboru každopádně radost udělala a ti se mohou jen těšit na to, odkud Nela, které se zpozdil let, bude přidávat fotky tentokrát a co všechno ukáže. ■