Bára Basiková (60) polonahá ve vaně: Zpěvačka se rozhodla natočit klip o domácím násilí

Bára Basiková Foto: se souhlasem B. Basikové

Zpěvačka Bára Basiková (60) o sobě dává opět vědět. Je to deset let, co spatřil světlo světa její videoklip k písni Věštec. Letošní jubilantka se rozhodla úspěšný hit svým posluchačům přinést znovu a pustila se do natáčení remaku.