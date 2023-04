V reality show vyhráli 2 miliony, po roce jsou na nule. Nezbylo nám nic, říkají vítězové Love Islandu Laura a Martin

Martin Kulhánek a Laura Chrebetová v pořadu Superchat Super.cz Superchat

Vzápětí ale prozradil, že peníze rozhodně nebyly bezmyšlenkovitě utracené. "Hned po výhře jsme nechtěli jen tak peníze vyflámovat, rozhodit a hned jsme si pořídili byt a později dům. Byt se prodal a peníze se zase přesunuli do nového bydlení," vysvětlil Martin.

I když původně plánovali zakotvit v Česku, nakonec se československý pár rozhodl pro Slovensko, pořídili si dům v blízkosti rodiny Laury.

"Chtěli jsme do baráčku, neuměli jsme si představit, že bychom případně zakládali rodinu v bytě. A když jsem koukal na ceny domů a pozemků, o Praze a okolí ani mluvit nebudu, to je úplně mimo, ale i různě po Česku, to bychom si nemohli nikdy dovolit. To je strašně drahý," prozradil jeden z důvodů, proč se začal dívat po bydlení na Slovensku.

Hlavní ale také bylo to, že Lauře v Česku chyběla rodina, na kterou je hodně fixovaná. "Je to tam pěkné a i ceny tam byly lepší a přijatelnější. Už si to mohl člověk dovolit. Dávali jsme si jedno s druhým dohromady a vyšlo nám to jako ideální volba," míní.

Laura je z nového bydlení v blízkosti rodiny nadšená. "Byl to dlouhodobější proces. Když jsme začali hledat dům v Česku, najednou jsem si uvědomovala, že to už je navždy. Že dům už není legrace na chvíli. Začalo na mě doléhat, že to je od sester a maminky daleko. Začala jsem být smutná, Maťo to na mě poznal a začal hledat dům na Slovensku," usmívá se Laura.

Na Slovensku jsou spokojení. Martin opustil práci v Česku a začal sám podnikat. "Nárazově si občas zasvařuju, vydělávám peníze ale i jinak než svářením. Měl jsem příjem i z fotbalu, hrál jsem pět let v Německu," vysvětluje.

"Živí nás také Instagram. Jsem vděčná, že si můžeme vydělávat takovým způsobem. Jako žena jsem se v tom našla," dodala s úsměvem Laura Chrebetová.

Co dalšího pár prozradil? Jak zvládal Martin život bez rodiny a jídla v Survivoru i úbytek 15 kilogramů? Jak to mají s Petrem Havránkem a Gabrielou Gašpárovou, se kterými jsou prý na nože? A také se dozvíte podrobnosti o svatbě, kterou chystají. To vše uvidíte v novém díle Superchatu, který můžete poslouchat také na všech podcastových platformách. ■