Culíky jako holčička: Snad to nevypadá směšně, doufá Jitka Asterová (63)

Jitka Asterová zvolila holčičí účes. Michaela Feuereislová

Když dorazila na místo konání módní show mladé návrhářky Vlaďky Kouřilové v ledabylém účesu, kdy si doma stáhla vlasy do dvou culíků, čekala, že jí vlasy předělají. "Musím říct, že jsem byla sama překvapená, když mi řekli, ať si to takhle nechám," řekla Super.cz herečka Jitka Asterová (63).

"Neřešila jsem to dopředu a snad teď nevypadám směšně. Takové to "mládí neprchej". Tyhle tendence nemám," svěřila Jitka, která ovšem stále působí velmi mladistvě i díky štíhlounké postavě, kterou si udržuje jógou.

Herečka stále srší dobrou náladou, ale dá to prý práci. "Ta letošní zima je moc dlouhá. Unavuje mě to. Obvykle se už někdy v březnu stěhuju na chatu, ale v tomhle počasí se to nedá. Jinak se mám ale dobře, nechci si stěžovat," uzavřela. ■