Karolína Krézlová prolomila velké tabu: V Survivoru ztratila menstruaci, dodnes ji nemá

Karolína Krézlová Michaela Feuereislová

Karolína Krézlová (35) prolomila velké tabu. Promluvila o tom, jak to měla během svého více než dvouměsíčního působení na opuštěném ostrově v reality show Survivor s menstruací. Fanoušky show dlouhodobě zajímalo, jak tyto věci ženy řeší, zda mají ženy k dispozici hygienické pomůcky.

Karolína poprvé promluvila. "Já osobně jsem menstruaci na ostrově ztratila. Asi tím, jaký to byl šok pro tělo. A zatím se stále nedostavila. Takže řešit to nebylo třeba. To je něco, o čem se v souvislosti s účastí moc nemluví," prozradila Krézlová po návratu z reality show.

Zatímco ostatní hvězdy Survivoru se nyní často pohybují na společenských akcích, Karolína se stáhla. "Některé komentáře včetně výhrůžek smrtí mi rozhodně nedělají dobře. Vážím si podpory všech, ale raději se na nějakou dobu stáhnu a budu se věnovat herectví," dodala Karolína. ■