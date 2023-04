Módní krasojízda na premiéře Ivety: Místo sexy šatů se na červeném koberci objevila teplákovka a maxi modely

Komu to nejvíc slušelo?

Na premiéře druhé řady minisérie Iveta se to známými tvářemi jen hemžilo. Většina z hvězd se na červený koberec řádně připravila, kdo by ale čekal, že přítomné dámy dorazí v sexy šatech nebo velké večerní, pořádně by se zmýlil. Prim tentokrát hrály obleky, a to i ty dámské.