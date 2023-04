Úsměv od ucha k uchu si drží kdekoli: Lucie Borhyová se fotila mezi krávami

Lucie Borhyová se fotila mezi krávami. Foto: Jan Altner

Jisté zkušenosti s chovem zvířat má z dětství, kdy měl její dědeček ovečku a králíky. „Ráda jsem se s nimi mazlila, ale pak mi bylo hrozně líto, že je sníme. Zakazovali mi, abych jim dávala jména, ale já jsem si je stejně pojmenovávala. Nikdy mi ale neřekli, kterého králíčka máme na talíři, To by bylo fakt morbidní," vyprávěla.

"Děti mají hrozně rády zvířata. Linduška miluje koně, chce vždycky svézt, když někde jsme. Jezdíme na farmy, kde vždycky jezdí.” prozradila maminka čtrnáctiletého syna Lucase a sedmileté dcery Lindy. Doma však mají dnes jen malého pejska Lolinku.

“Je super, že je malinká a můžeme ji vzít s sebou i na palubu letadla, vlastně s námi vždy cestuje. Ona je takový akční pejsek, byla s námi na horách i u moře. Můžeme si ji vzít s sebou do auta i do nákupního centra. S velkým psem už by byl problém, když někam cestujeme. Nevím, kdo by nám ho pohlídal, protože nejsme úplně typy, že bychom ho chtěli nechávat v psím hotelu nebo u někoho cizího,” vysvětlila. ■