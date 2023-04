Mohla by být novou Bond girl. Salma Hayek při západu slunce na jachtě oblékla bikiny a oněměli snad i delfíni

Salma Hayek Profimedia.cz

Salma Hayek (56) nejenže nestárne, ona snad dokonce mládne. Její poslední fotky z jachty by se z fleku mohly objevit na obálce jakéhokoliv magazínu, což jí fanoušci také napsali do komentářů. Její postava je dokonalá a herečka to dobře ví.

Salma před časem přiznala, že její tělo dlouho bezchybné nebylo. Ňadra se jí zvětšila až díky kojení a poté v menopauze. A také se velmi ráda předvádí. Na společenské akce obléká sexy modely, své tělo ukazuje i na sociálních sítích. Ne každý den se ale poštěstí, aby si oblékla žluté sexy bikiny a během západu slunce se na jachtě vystavila ve vskutku svůdných pózách. „Pokaždé, když se potřebuji obrodit, skočím do oceánu,“ připsala k fotkám, na kterých se vystavuje posledním paprskům slunce.

Fanoušci svou ikonu hned zahrnuli řadou pochvalných komentářů. „Plavková obálka Sports Illustrated,“ napsala jedna z fanynek. „Řekněte nám, jaký pakt jste uzavřela, abyste vypadala takhle velkolepě,“ zní další z komentářů. „Jsem heterosexuální žena, která je do vás zamilovaná už dvacet let. Vy stárnete obráceně,“ připsala jiná fanynka. Není divu, že Salma s takovým obličejem a postavou může hrát i ve filmu Bez kalhot: Poslední tanec, kde předvede spoustu svůdných tanečních pohybů a podmaní si i hlavního hrdinu, kterého hraje o čtrnáct let mladší Channing Tatum (43). Je jasné, že tahle dračice v Hollywoodu ještě rozhodně neřekla poslední slovo. A díky jejím křivkám by si ji v příštím filmu mohl vyhlédnout i takový James Bond. ■