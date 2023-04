Karolína Krézlová v Survivoru drsně zaútočila na Pepu Kůrku. Smrt dědečka prý využíval ve hře

Karolína se svěřila Johance, jak ji zklamal Pepa. TV Nova

Když si ale mohl Pepa Kůrka vybrat jednoho člena Survivoru, který si s ním užije odměnu - luxusní jídlo, vybral si Andreu Bezděkovou. A to mu Krézlová odpustit nedokázala.

"Cítím se trochu podražená a zklamaná. Jsem z toho extrémně smutná a je mi z toho do pláče," svěřila se Karolína.

"Je to poměrně bolestivý, že člověk, se kterým to tady táhnete tak dlouho, tak vás hodí přes palubu. Já tady s ním držím od začátku a od té doby, co vybral Andy úplně ze stupidního důvodu, tak se mi ani jednou nepřišel podívat do očí, ani jednou si se mnou nepromluvil. Úplně otočil,“ řekla Karolína a vzápětí se dotkla nejctilivějšího místa Pepy Kůrky.

Muž roku se totiž na pustém ostrově během telefonátu s babičkou dozvěděl, že mu zemřel dědeček. Prarodiče Pepu vychovávali, má k nim velmi blízko. Karolína se ale do Pepy pořádně obula.

"Je to sice strašný, co se mu stalo, že mu takhle umřel někdo blízký, ale nedá se na to hrát furt," překvapila svými myšlenkami, když naznačila, že smrt dědečka využívá k tomu, aby v soutěži postupoval dál. ■