Poprvé oblékla historický kostým: Herečka Marie Křížová si musela nasadit klobouk větší než její hlava

Marie Křížová nasadila klobouk větší než její hlava. Super.cz

Hereččinou domovskou scénou je Divadlo Kalich, tentokrát se ale rozhodla poznat něco nového a účinkuje v hudební komedii Slaměný klobouk, jejíž premiéra se odehrála v Divadle Lucie Bílé. "Část castu už jsem znala, i s režisérem Václavem Knopem už jsem pracovala, dělala jsem s ním Noc na Karlštejně přímo na hradě Karlštejn. A taky jsem se těšila na tohle divadlo, kde jsem sama byla jako divák na muzikálu Maminy, ze kterého jsem byla nadšená," svěřila.

Užila si vlastně i to, že na rozdíl od Kalichu dostala jednu z menších rolí. "Je fajn to prostřídat. Myslím, že v téhle době komedie tohoto typu chybí. Je to lehounké, nenáročné, člověk si odpočine a zasměje se," míní Marie, která se v roli alternuje s Markétou Procházkovou (37). ■