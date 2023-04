Dýchejte zhluboka! Zuzana Belohorcová po 18 letech vzpomíná na snímky, na kterých se objevila úplně nahá

Belohorcová promluvila o focení pro Playboy Super.cz

Přestože na svém těle stále intenzivně maká, vypadá to, že své křivky už neodhalí. "Myslím, že by nabídka už nepřišla, ale kdyby přišla, asi už bych to nevzala. Neříkám, že mé tělo neodpovídá parametrům Playboye, pracuji na sobě, ale mám nějaký věk a stárnout bych chtěla s noblesou. Kdyby přišlo pěkné focení s dětmi, to by mě asi potěšilo více," řekla moderátorce Gabriele Wolfové v naší talk show Superchat.

Na focení vzpomíná velmi ráda a nikdy toho nelitovala. "Objevila jsem se v české i slovenské mutaci. Na Slovensku jsem nafotila jeden z prvních kalendářů, tenkrát jsme fotili na Kubě. Byla to příjemná zkušenost. Já si pamatuji, že jsem to tenkrát neřekla rodičům. Vždy jsem se s nimi o všem radila, ale Playboy jsem zatajila," usmívá se Belohorcová.

"Ráda na to vzpomínám. Ale je to minulost. Nyní už bych se nesvlékla," dodala. ■