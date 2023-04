Lichotku před naší kamerou nečekala: Adam Mišík překvapil svou krásnou Natálii

Adam Mišík a Natálie Jirásková jsou krásný pár. Super.cz

Je znát, že se zpěvákovi i modelce daří nejen v osobním životě, ale také tom pracovním, který berou se vší vážností. A to i co se týče zdravého životního stylu, který se pak odráží nejen na psychické pohodě, ale také fyzičnu, což ostatně dcera Ivy Kubelkové (45) ukázala i na nedávných snímcích v plavkách, ve kterých by mohla chodit celoročně.

„Do plavek se nepřipravuji, protože jsem alespoň na mou míru spokojenosti již připravená,“ svěřila se Natálie pro Super.cz. Ta se mimo modeling také stále věnuje studiu.

Pro Adama je zdravý životní styl možná už i zvykem, který mu v jeho kariérním růstu zajisté pomáhá.

"Snažím se o sebe starat. Myslím si, že je to důležité, aby člověk zvládal i tu práci potom. Nejsem člověk, co by jedl nějaké nezdravé věci. Když mám čas, tak i dost cvičím, když čas nemám jako třeba teď, tak cvičím míň, ale tak to prostě je,“ prozradil zpěvák a herec, který zanedlouho oslaví 26. narozeniny. Jaký dárek by rád dostal?

„Já mám nejlepší dárek každý den, když se vedle ní probouzím. Takže, já už jiný nepotřebuji,“ odpověděl nám s úsměvem, který s rozpaky v očích neskrývala ani jeho půvabná Natálka. ■