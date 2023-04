K usmíření mezi královskými bratry nejspíš jen tak nedojde. V tuto chvíli je to velice osobní, tvrdí člověk z okolí

Princové společnou řeč nejspíš jen tak nenajdou... Profimedia.cz

Král vyjádřil radost nad Harryho rozhodnutím, k usmíření prince s rodinou, ve které někteří doufali, ale zatím nedošlo. „V tuto chvíli je to velice osobní,“ cituje americký People svůj zdroj z okolí Harryho a Meghan. „Možná nedosáhli toho, co chtěli, ale nakonec tam pojede, aby svého otce podpořil,“ dodal bez dalšího upřesnění. Se zprávou o tom, zda na ceremoniál dorazí, si Harry a Meghan dali načas. Termín pro potvrzení účasti (byl do 3. dubna) přetáhli o 9 dní.

To, jaké vztahy mezi rodinou, především pak mezi královskými bratry Harrym a Williamem (40) panují, ilustruje také Harryho nedávná návštěva Londýna. Dorazil k vrchnímu soudu na slyšení ohledně žaloby na ochranu osobních údajů, kterou společně s Eltonem Johnem a dalšími celebritami podal na vydavatele bulvárního listu Daily Mail. V Londýně pobyl několik dní, s otcem ani s bratrem se ale nesetkal.

Nad oznámenou neúčasti vévodkyně ze Sussexu si rodina navíc údajně oddychla, s Harrym se prý nebude bavit víc, než nad rámec pozdravů a zdvořilostní konverzace. ■