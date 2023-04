Karel Gott do Volhy usedne! Hlasem se mu sice přiblížím, ale podoba s ním tam úplně není, říká Mistrův představitel

V seriálu Volha se objeví i postava Karla Gotta. A také zástup jeho fanynek... Česká televize

Roli Karla Gotta (✝80) si ve Volze zahrál Roman Vojte (51)k, který jej umí napodobit hlasově, podobu tam ale moc nevidí. „Ve Volze jsem zabíraný z dálky a zády ke kameře, například jak probíhám houfem ctitelek. Když mám dialog s hlavním hrdinou Standou Pekárkem, tedy Kryštofem Hádkem (41), tak za jízdy v autě a sedím ve tmě, protože hlasem se sice přiblížím Karlu Gottovi, ale podoba s ním tam úplně není,“ uvedl Vojtek.

S Gottem se ve skutečnosti setkal několikrát, dokonce mu zazpíval na jeho první svatbě. Šlo o překvapení od kamaráda Martina Hrdinky.

„Na slavnosti po obřadu si sezval všechny svatebčany kolem sebe a řekl, že umí perfektně napodobit Karla Gotta. A začal velice trapně zpívat a imitovat Mistra. Vydržel to opravdu dlouho, až se všichni svatebčané chytali za hlavu, jak špatně ho předvádí. A Martin naštvaně řekl, že se na to může vykašlat, když se nám to nelíbí. A pak změnil výraz ve tváři a oznámil: ‚Dámy a pánové, Karel Gott!‘ Ukázal za sebe a z auta vystoupil skutečný Karel a začal zpívat. Všichni byli nadšení. Byl to krásný dárek od Martina Hrdinky,“ vzpomínal Vojtek.

Ve Volze nechtěl vytvořit žádnou karikaturu a doufá, že jeho záměr bude v seriálu vidět. Volhu Česká televize vysílá v neděli večer.