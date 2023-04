Superchat: V 18 porodila syna, kterého dostal do péče otec. Topmodelka Němcová ho vybojovala zpátky až v jeho 14 letech

Topmodelka Pavlína Němcová zavzpomínala na nejtěžší okamžiky svého života. Super.cz Superchat

Topmodelka Pavlína Němcová (51) odstartovala svoji profesní kariéru v šestnácti letech, když odjela za modelingem do Paříže. Tam se zamilovala a v osmnácti letech porodila syna Alaina. Manželství s jeho tatínkem ale nevydrželo příliš dlouho a otec následně získal syna do péče. Jako matka vybojovala syna zpátky, až když mu bylo čtrnáct let.

I přes tyto osudové strasti dokázala vybudovat úspěšnou kariéru, patří mezi přední topmodelky a úsměv ji neopouští. Pavlína přijala pozvání moderátora Ondřeje Kočího (34) a byla hostem v Superchatu, kde na toto nelehké období zavzpomínala.

„Agentura mi tehdy telefonovala a říkala, proč v osmnácti letech budu mít dítě, nechápali to, ale mně to bylo jedno. Modeling nebyla moje meta, ale paradoxně jsem se k tomu vrátila, když synovi byly 2 roky. Byla to jediná možnost, jak si v cizí zemi vydělat peníze, a zároveň se soudit o naše dítě. Protože to manželství, jak rychle začalo, tak rychle skončilo. A pak nastaly moje nejkrušnější chvíle a musím říct, že jsem modelingu neskutečně vděčná, že mi umožnil vydělávat si velice dobré peníze.“

Dnes již dospělý syn Pavlíny Němcové bydlí v Praze. Do Česka se z Paříže přestěhoval před třemi lety a s Pavlínou mají skvělý vztah. Po přestěhování ale trošku bojoval s češtinou, protože topmodelka na něj odmalička mluvila jak česky, tak francouzsky.

Co se týče práce, Němcová má pořád naplněný diář. Momentálně se připravuje na to, že už podruhé usedne v porotě v soutěži Česká Miss Essens a pomůže vybrat novou královnu krásy, která si převezme korunku od loňské výherkyně Vanesy Švédové.

„Pro mě je to úžasná role, a i teď na to z pohledu generačně starší ženy koukám úplně jinak,“ smála se Pavlína během rozhovoru.

Jak sama Pavlína Němcová vnímá tlak ohledně krásy? Co říká na plastické operace a botox?