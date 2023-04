Dcera mu roste jako z vody: Bohuš Matuš se po delší době pochlubil roztomilou Natálkou

Bohuš Matuš je pyšný tatínek. Foto: se souhlasem B. Matuše

Loni v prosinci to byly dva roky, co se Bohuš Matuš (49) stal otcem. Z nové životní role je zpěvák nadšený. Rodině se snaží věnovat každou volnou chvilku, a kdykoli to práce dovolí, tráví čas s dcerou Natálkou.