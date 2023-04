Z té podoby jde hlava kolem. V minisérii o Ivetě Bartošové nechybí ani Artur a Hrušínský

Minisérie Iveta TV Nova

Zatímco první řada úspěšné série vzala diváky do dob, kdy Iveta Bartošová začínala, nyní nabídne její život v době kariérního vrcholu, který si mnozí ještě velmi dobře pamatují. „První řada ukazovala Ivetu jako lehce naivní dívku z drsných Beskyd, která touží po velké slávě a ještě větší lásce,“ říká režisér a scenárista minisérie Michal Samir.

„V té druhé už sledujeme sebevědomou mladou ženu, která postupně dosahuje všeho, po čem kdy toužila – má rodinu, kariéru, úspěch. To vše v době, kdy se Československo teprve učí, co jsou to bulvární média a jak fungují. S odstupem času je příznačné, že aktérkou jednoho z prvních porevolučních skandálů, jež plnil titulní strany tehdejšího bulváru, byla právě Iveta Bartošová," dodal Michal Samir.

Životní osud Ivety Bartošové se na obrazovkách promítne v letech 1990 až 1998. V té době slavila populární pěnice jeden úspěch za druhým.

Vedle pracovní linky nabídne seriál také pohled do osobního života zpěvačky, která tehdy budila pozornost například i vztahem s Rudolfem Hrušínským nejmladším, se kterým natočila komedii Svatba upírů. Série přiblíží divákům také Ivetin vztah s Ladislavem Štaidlem, se kterým se zpěvačka v roce 1996 dočkala vytouženého dítěte a přivítala na světě syna Artura.

Druhá řada minisérie, v níž hlavní roli opět ztvárnila herečka Anna Fialová, se na Voyo objeví již 5. května. ■