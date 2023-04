Nejextravagantnější make-up na Andělech! Sharlota vypadala jako návštěvnice z jiného vesmíru

Zpěvačka Sharlota si potrpí na extravaganci Super.cz

Když do společnosti vyrazí zpěvačka Sharlota (26), rozená Šarlota Frantinová, svůj outfit včetně doplňků a líčení si do detailu promýšlí. Stejně tomu bylo i na vyhlášení hudebních cen Anděl. Někomu mohla připadat jako návštěvnice z jiného vesmíru.

"Co se týká takových akcí, tak se vždy soustředím na to, abych si vybrala perfektní make-up artistku. Dám jí vždy představu, jak by měl můj look vypadat. Koki je úžasná a vždy do puntíku splní moje očekávání," nenechává nic náhodě zpěvačka.

Jako první je ale na řadě outfit, tentokrát si svůj model vybrala u mladé talentované návrhářky Hermine. "Jsem za něj vděčná, protože jsem se ozvala až na poslední chvíli, úžasně to ušili a zase to splnilo moje očekávání," pěla ódy Sharlota, která byla na své poměry dost zahalená. "Cítila jsem se tak, že chci jít do něčeho jiného, nového, což tento outfit splňuje. Ale je tady ten rozparek," doplnila. ■