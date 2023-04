A v čem uklízíte vy? Dráždí v minisukni a na podpatcích o 60 kilo lehčí Charlotte Štiková

Charlotte Štiková Michaela Feuereislová

Na začátku tohoto roku mladší sestra Ornelly Koktové (30) Charlotte Štiková (26) šokovala svou razantní proměnou. Podařilo se jí shodit neuvěřitelných 60 kilogramů. „Je to poprvé v životě, co se mi to podařilo. Trápila jsem se s tím už od malička a jsem velmi ráda, že se mi to podařilo a že si tu váhu držím. Víc už hubnout nechci, takhle jsem spokojená,“ svěřila se nedávno Super.cz.