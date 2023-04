Hubená Pavla Tomicová na galavečeru: V šatech na tělo vypadala úchvatně, ale v očích měla smutek

Pavla Tomicová Herminapress

Pavla Tomicová (60) vyrazila do společnosti. Herečka vypadala v obepnutých dlouhých šatech i šik účesu skvěle a i přes problémy v soukromém životě se na všechny usmívala.

Pavla Tomicová je žena, kterou jen tak něco nepoloží. Přestože pro ni poslední rok kvůli rozchodu s manželem vůbec nebyl jednoduchý, nebála se a vyrazila do společnosti na galavečer pořádaný u příležitosti předávání cen v anketě Neviditelný herec století. Na sobě měla slušivé obepnuté tmavé šaty a dobrou službu jí udělal i účes ozdobený ofinou. Během večera se usmívala nejen na své kolegy, ale také do objektivů fotoaparátů. Jen její oči jako by prozrazovaly, že duše ještě nejspíš úplně vyléčená není.

Herečka si prošla náročným rozchodem s manželem Ondřejem Malým, který ji měl opustit po devatenácti letech manželství už v prosinci roku 2021. Herec začal nový vztah s kolegyní Pavly Kristýnou Kociánovou a zanedlouho poté, co tato informace vyšla najevo, se Malý a Kociánová dočkali i potomka. Herečka v době rozluky s manželem rapidně zhubla, měla mít i pauzy v natáčení. Teď už je ale zpět v pracovním procesu a i její účast ve společnosti napovídá, že se jí snad daří čím dál líp. ■