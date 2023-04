Na tenhle den nikdy nezapomene: Michal Malátný z Chinaski se musel odloučit od rodiny

Michal Malátný z Chinaski zavzpomínal na šok na letišti. Super.cz

Lídr kapely Chinaski Michal Malátný (52) je šťastným otcem dvou krásných dcer. Až do smrti ale nezapomene na šok, který zažil na letišti před odletem na rodinnou dovolenou do Egypta. Zjistil, že má propadlý pas, a tak všichni odletěli bez něj. „ Ano, to se jednou stalo. To jsme se domluvili s přáteli, celkem tři rodiny, že pojedeme s malejma dětma takhle do hotelu ,“ svěřil se Super.cz.

Zpěvák tedy rodině a kamarádům zamával, vrátil se domů a ze všeho se vypsal do textu písně Měl bych si boty zout, kterou jeho kapela Chinaski posléze vydala. Hned jak si expresně vyřídil pas, odletěl do Egypta za ostatními. I tak ale tuto dovolenou považuje za výjimku.

„Já prostě nejsem ten hotelovej, rezortovej typ, to mě absolutně nebaví. Nejradši bych jezdil do hor, ale děti chtěj vidět moře, tak to kombinujeme, že jedeme k moři a cestou se stavíme na horách.“

Není tak divu, že se Michal Malátný zapojil do projektu Česky pěšky, který podporuje pěší turistiku pro celé rodiny v naší vlasti. „Jsem z Českého ráje a máme s manželkou prochozený spousty hor, jak v Čechách, na Slovensku, tak i v cizině. Takže když mě oslovili, byl jsem nadšenej, protože to je něco, co se mě týká,“ dodal během rozhovoru Michal Malátný.

■