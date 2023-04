Žaneta ze Survivoru se opřela do Novotného a vážení: Ondřej nevyslovil moje kila, jako by to měla být ostuda, napsala

Některé diváky Survivoru namíchlo, že se soutěžící vůbec vážili. Foto: Super.cz / TV Nova

A právě k tomuto momentu se vrátila Žaneta Skružná, která si je vědoma, jak citlivé téma je vážení pro ženy. Možná i proto právě moderátor Ondřej Novotný (45) nevěděl, zda má nahlas vyslovit i její váhu. Proto se blondýnky raději zeptal.

„Ondřej nevyslovil moje kila, jako by to měla být ostuda. Věřím, že to tak nemyslel. Báře nahodil plavkovou sezónu, přitom Barča má, měla a bude mít postavu do plavek vždycky. Obzvlášť ženy jsou na téma váha hodně citlivé. Možná protože každý má potřebu soudit, kdo jak vypadá, kdy jsi tlustej, a kdy už jsi zase moc hubenej,“ napsala Žaneta na sociálních sítích, kde jí lidé psali, že by jí původních sedmdesát kilogramů netipovali. Komentářů bylo tolik, že na ně reagovala poněkud rozsáhleji.

„Měřím 175 cm, vážím 65–72 kg a jsem s tím v pohodě. Bylo období, kdy jsem měla 85 kg a krátký vlasy a cítila jsem se líp, než když jsem měla 59 kg a dlouhý vlasy. Řeknu to zas a znova – není to o tom, jak kdo vypadá, ale jak to cítí uvnitř,“ svěřila se se slovy, že si před Survivorem udělala solidní zásobu tuků, které však během necelých dvou měsíců na ostrově ztratila a začal „hrozný“ boj.

„Já vs. jídlo. Jídlo je láska! Miluju chutě a plný bříško, ale chutě, když tě pustí z ostrova jsou úplně jinde. Nemůžu přestat jíst, a tak se není čemu divit, že ztracená kila jsou zpět. Hlavu z toho nevěsím, ale je důležité najít balanc. Balanc mezi přejídáním a hladověním. Balanc mezi řešením každého gramu navíc a každého komentáře na vzhled. Balanc pohybu a odpočinku.

Jednou dole, jednou nahoře,“ dodala Žaneta, která si po příletu do Česka také oholila vlasy.

„Život je moc dlouhý na to, vypadat pořád stejně, a moc krátký na to, stresovat se nějakou váhou. Pamatuj, že dokud si zdravý, tak na ničem jiným nezáleží,“ podotkla v příspěvku, kde se vmžiku objevilo spousty reakcí, že bylo vážení v Survivoru zcela zbytečné, scestné, a několik lidí dokonce namíchlo. ■