Najdete rodinnou podobu? Alice Bendová podpořila svoji sestru, známou cukrářku

Alice Bendová se sestrou Andreou Michaela Feuereislová

Na křtu knihy Cukrařinka aneb Pečeme s láskou samozřejmě nemohla chybět ani její sestra Alice, která sestřiných služeb využívá zejména v rámci rodinných oslav. Andrea je totiž specialistkou na chutné a designově vymazlené dorty.

Jeden z nich ostatně mohli ochutnat i hosté a kmotři křtu, mezi něž patřili mj. herečka Patricie Pagáčová (34), muzikant Vašek Noid Bárta (42) anebo moderátor akce Roman Vojtek (51). "Já se ale ohledně konzumace krotím, to bych musela donekonečna hubnout," smála se Alice Bendová. A když se podíváte do naší fotogalerie, budete mít jasno v tom, že ani sama cukrářka se necpe dorty od rána do večera. S Alicí jsou si nejen podobné, ale obě se mohou chlubit výstavní figurou. ■