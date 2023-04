Andrea Bezděková je po 54 dnech v Survivoru vyhublá na kost! Váží 47 kilogramů

Andrea Bezděková šíleně hubne.

"Andrea je asi jediná, která půjde pod padesát kilo," pozval Novotný na váhu modelku, která před reality show vážila 55 kilogramů. Andrea se vždy pyšnila jednou z nejlepších postav v českém modelingu, často fotila plavky či prádlo, módní návrháři ji milovali díky jejímu velmi souměrnému tělu.

V Survivoru na ní bylo nejvíce ze všech žen znát, jak ztrácí kila. Není divu, do soutěže už šla velmi štíhlá. Propadlý obličej, kosti potažené kůží. Jak je na tom s váhou po 54 dnech? Andrea zhubla sedm kilogramů, což je při její výšce 174 centimetrů opravdu hodně. Na váze přečetl moderátor číslo 47 kilo.

Bezděková ale byla mile překvapená. Bála se, že to bude horší. "Mami, je to dobrý," dodala se smíchem Andrea na slučovací párty kmenů. Andrea se probojovala do finálové jedenáctky, která neustále bojuje o 2,5 milionů korun. Velké finále bude na Voyo 17. května. ■