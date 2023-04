Robbie Williams šokuje extrémní tělesnou proměnou. Na záběrech „nahoře bez“ vypadá hubenější než kdy dřív

Robbie Williams Profimedia.cz

Zpěvák je v současné době na rodinné dovolené v Argentině, a právě tam ho natočila jeho manželka Ayda. Je zřejmé, že záběry Robbieho, který má na sobě jen kraťasy, byly vytvořeny právě proto, aby odhalily jeho štíhlé tělo. K příspěvku pak Ayda připsala hashtagy jako „pořád na to má,“ nebo „není potřeba žádný filtr“. V komentářích se pak objevily pochvaly, ale i starosti o to, jestli už to Robbie s hubnutím nepřehání.

Robbie Williams předvedl štíhlou postavu.

Sám Robbie prozradil, že zhubl loni před vydáním nové hudby a že to byla hodně obtížná cesta. „Zhubl jsem, ale byl to velký boj. Uvnitř mě je obrovská osoba. Celá moje bytost a celé moje tělo chce, abych šel opačným směrem a byl morbidně obézní,“ řekl magazínu The Sun. „V tuto chvíli jím méně. Je to neustálá dřina a není to přirozený způsob mého bytí. Pro mě je normální mít dvakrát takovou velikost,“ dodal s tím, že pro něj neexistuje žádná rovnováha. Buď je tlustý, nebo hubený.

A jak je vidět, Robbie si udržuje linii už velmi dlouho, naopak podle posledních záběrů je pravděpodobné, že ještě zhubl. To určitě oceňuje nejen jeho tělo, ale také jeho nejbližší okolí včetně manželky a čtyř dětí, na které tak zpěvák má jistě víc energie. A v neposlední řadě i fanoušci, kteří si letos vychutnávají jeho vystoupení během celosvětového turné. ■