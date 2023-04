Čerstvě single Kylie Minogue prý dala číslo tomuhle o dvacet let mladšímu vlasáči. Jeho pravost ještě nevyzkoušel

Hugh Harris se rozpovídal o tom, jak dostal telefonní číslo od jedné z nejpůvabnějších popových zpěvaček... Profimedia.cz

Popová diva Kylie Minogue (54) je poměrně čerstvě nezadaná. Po pěti letech se rozešla s pohledným šéfredaktorem Paulem Solomonem. A možná právě této chvíle by mohl využít kytarista kapely The Kooks Hugh Harris, aby se australské hudební ikoně tak trochu připomněl...

Pětatřicetiletý Harris se rozpovídal v podcastu Meet Me At The Hotel Bar: „Kylie je opravdu milá dáma. Byl jsem tak opilý, když jsme se setkali, že jsem se zeptal na její telefonní číslo. Nemohl jsem uvěřit tomu, co dělám. Ptal jsem se sám sebe, jestli to udělat.“ Nakonec se prý Kylie zeptal zcela otevřeně: „Mohu dostat vaše číslo, prosím?“

Vše se ovšem odehrálo v luxusním londýnském klubu Annabel‘s ještě v době, kdy Kylie se Solomonem tvořila pár, a Solomon tomu všemu dokonce přihlížel. „Její přítel stál vedle ní a očividně si říkal ‚co je sakra ten chlap zač, že prosí o její číslo?‘“ divil se Harris.

Přestože se to zdálo být téměř nemožné, číslo prý od zpěvačky skutečně dostal, což popsal jako krásný okamžik. Hudebník ale zároveň dodal, že ještě nenašel odvahu Kylie napsat, a tak netuší, zda je číslo pravé... ■