Místo teplého jídla radši vřelé objetí: Sexy influencerka prozradila, jak se s přítelkyní skrývaly po návratu ze Survivoru

Veronica Biasiol promluvila o návratu přítelkyně Báry Mlejnkové ze Survivoru. Super.cz

"Dva týdny se nesměla nikde ukázat a já věděla, že být celou tu dobu zavřené společně doma by nebyl dobrý nápad. Hned jsme odletěly, vybraly jsme noční let, kšiltovky na hlavě, aby nás nikdo nepoznal. Jezdíme sice do Egypta, ale do střediska El Gouna, kde Češi skoro nejsou. Kitujeme tam a za čtrnáct dní tam zrovna poletíme znova," upřesnila Veronica.

Že by Báře třeba navařila její oblíbená jídla, nehrozilo. "Daly jsme si na oslavu návratu burger. Kdybych měla vařit, tak bych úplně neoslnila. Udělala jsem jiné věci a myslím, že jsem ji přivítala hezky," smála se, že vřelé objetí je v jejím případě lepší než teplé jídlo.

Brzký návrat partnerky sice narušil částečně i její plány, nicméně to bere jako klad. "Nakonec jsem byla ráda, že nebyla tak dlouho pryč, protože se mi tady bez ní nechtělo být. Dva týdny před jejím návratem jsem byla s maminkou v Dubaji," svěřila. V našem rozhovoru jsme rozebrali i to, jak vnímala hejty směrem k Báře a jejímu chování v Survivoru. To můžete vidět v našem videu. ■