Hilary Swank (48) porodila dvojčata. Fanoušky okouzlila dojemným snímkem a prozradila, že porod nebyl jednoduchý

Hvězda filmu Million Dollar Baby své těhotenství oznámila v říjnu loňského roku. Později prozradila, že začátek nebyl zrovna procházkou růžovou zahradou. „Prvních 16 týdnů jsem hodně trpěla ranními nevolnostmi. Chtěla jsem spoustu ovoce. Vím, že to není nic extra vzrušujícího, není to jako okurky namočené v arašídovém másle, ale já tím myslím opravdu hodně ovoce. Až tak, že jeden z mých hereckých kolegů, když zjistil, že jsem těhotná, řekl: „tak už vím, proč jíš 10 granátových jablek a padesát hrušek denně,“ prozradila tehdy herečka.

Hilary už je pyšnou maminkou.

Pak už si požehnaný stav užívala a fascinovalo ji, co ženské tělo dokáže. Fotky svého bříška pravidelně sdílela s fanoušky na sociální síti a už se nemohla dočkat, až jí čáp děti přinese. Včera, o velikonočním pondělí, pak svým sledujícím konečně dopřála pohled na své ratolesti, které chovala během západu slunce. K příspěvku napsala, že to nebylo jednoduché, ale že chlapec a dívka za to stáli. Hned tak prozradila i pohlaví obou dětí a to, že si prošla těžším porodem. Na Instagramu se ihned zvedla vlna gratulací a také přání hodně zdraví pro všechny tři. Hilary sice nenapsala víc ke svému zdravotnímu stavu, ze snímku to však vypadá, že je herečka v pořádku a může si své mateřství užívat plnými doušky. ■