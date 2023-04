Jsou dobré i zlé dny. Herečka Andrea Růžičková přiznala krizi v soukromí

Herečka Andrea Růžičková přiznala krizi v soukromí. Super.cz

„Minule jsem měla takovou krizi. On si člověk řekne, že je těhotný, potom to břicho, pak to porodí, kojí a ty dětičky jsou malé. Stále vás drží nad hladinou nějaký hormon, který se postupně vylučuje z těla, a zároveň mám pocit, že ten hormon zmizel, ale ty starosti jsou stále,“ svěřila své aktuální pocity Super.cz.

„Občas je tedy nějaká krize, že to člověk špatně snáší, ale myslím, že to má každá máma, a chci jim říct, že je to úplně normální. Je třeba si to odžít, patří to k tomu. Jsou dobré i zlé dny,“ dodala krásná herečka.

My jsme si s Andreou povídali na slavnostním promítání nového primáckého seriálu Agrometal, kam talentovaná umělkyně dorazila po náročném dopoledni. „Ráno jsem odvezla jednoho syna do školky, do oběda jsem byla s druhým. Od osmi od rána jsem si myla vlasy, vyfoukala si je, do toho prší, takže se mi to všechno zničilo, přijela vlakem do Prahy, stihla jsem toho dost,“ smála se dvojnásobná maminka Andrea Růžičková. ■