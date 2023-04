Hygienické návyky doma u Šlégrů: Vnadná misska vyhlásila stopku plýtvání vodou, došlo i na toaletu!

Lucie Šlégrová a Jíří Šlégr prý doma šetří vodou. Foto: Národní muzeum

„Není to tak dlouho, co jsem viděla krásný dokument „Když se šetří vodou“, kde říkali, že voda bude do budoucna jedním z nejdražších přírodních zdrojů. Dříve jsem například při čištění zubů nechávala vodu téct, ale teď už kohoutek vždy zavírám,“ má jasno. A na přírodu si vzpomene i na WC.

„Taky se přiznám, že se snažím šetřit vodou i na toaletě. Když jde někdo přede mnou, tak říkám: „Počkej, já půjdu taky“, abychom při splachování zbytečně neplýtvali. Takhle zodpovědně k tomu přistupujeme. Jsou to malé věci, ale když je bude dělat každý, tak to pomůže,“ míní vítězka Miss České republiky 2005, která v Národním muzeu symbolicky oslavila Světový den vody.

Na stejné akci přiznala, že má za sebou první plastickou operaci. O vnady se ale starat nemusela, ty má čistě přírodní. Nechala si udělat zákrok na horních víčkách.

„Mám z toho velkou radost - že vidím, že ten výsledek stojí za to. Na každém očku mi bral pan doktor jeden centimetr kůže, což si myslím, že v mém věku je docela dost. Překvapilo mě to samotnou, že jsem byla brána jako pacient. Mně se totiž zhoršil i zrak, což je s přibývajícím věkem normální, ale ta plastika víček velmi odlehčila očím a cítím se dobře,“ řekla Super.cz Šlégrová, která tak neřešila jen estetický, ale rovnou i zdravotní problém.

Není divu, že byla cestou na kliniku nervózní. „Přiznám se, že cestu do Prahy jsem prozvracela, protože jsem z toho byla opravdu hodně nešťastná a měla jsem strašný strach,“ uzavřela kráska, jež tak podobné zákroky rozhodně nevyhledává. A v podstatě je ani většinou nemá zapotřebí. ■