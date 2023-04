Šikana v dětství, smrt otce i vyrůstání s osmi sourozenci. MMA bijec Polívka promluvil o vztahu s Vondráčkovou i životě

Zdeněk Polívka otevřeně promluvil o dětství i soukromí. Foto: se souhlasem Oktagon MMA

„Bylo to pro mě jako malého kluka tehdy hodně náročné na psychiku. Proti šikaně jsem bojoval tak, že jsem schválně propadl, abych nemusel být s těmi spolužáky ve škole. Teď, když se na to zpětně koukám, tak mi tohle období hodně dalo,“ svěřil se Zdeněk pro Super.cz.

Polívkův život také značně ovlivnilo úmrtí otce, který bojoval s Alzheimerovou nemocí. Do nebe odešel v období, kdy Zdeňkovi bylo šestnáct let.

„Vychovávaly mě hlavně ženy, zejména mamka, která si později našla partnera. Také jsem vyrůstal se sedmi sestrami a mladším bratrem. Byl jsem zvyklý na svůj domov a žil jsem v tomto ženském obklopení, což ovlivnilo i to, že jsem nedokázal zapadnout mezi klučičí kolektiv. Byl jsem introvertní, pomalejší a měl jsem v sobě i určitou ženskou stránku. Pak to ale postupně vyeskalovalo a teď jsem tady. Kdybych se vrátil do té doby, kdy jsem byl malý kluk, tak bych nikdy nevěřil, že tady budu jednou žákům v mém tehdejším věku vyprávět svůj příběh. I kdyby pomohl jednomu člověku, tak to beru jako úspěch,“ řekl bijec.

Zdeňku Polívkovi hrozil před pár lety i konec kariéry, a to kvůli srdečním problémům, které ho potkaly. Avšak rozloučení s milovanými bojovými sporty si on sám nepřipouštěl.

„Je pravda, že v tomto jsem doktory neposlouchal, ten sport jsem dělal. Stalo se to v době, kdy mi bylo dvacet. Naštěstí je už vše v pohodě,“ vysvětlil Polívka, který je v českém showbyznysu také znám jako partner zpěvačky Lucie Vondráčkové (43). Ta mu v kariéře velmi fandí, ač pro ni přirozeně není úplně jednoduché sledovat samotné zápasy, jež se málokdy obejdou bez zranění či krve.

„Není jí úplně příjemné se na to koukat, ale asi to tak má každá žena, která má toho bijce v kleci a má ho ráda. Na druhou stranu je velmi pyšná. Líbí se jí ve mně ten bojový duch, kterého mám nejen ve sportu, ale všeobecně v životě. Jak říkám, ten sport nedělá mě, ale já dělám ho,“ svěřil se Zdeněk, který se připravuje na další zápas. Avšak na blížící se turnaj v Liberci kvůli lehčímu zdravotní problému nenastoupí.

„Chtěl jsem nastoupit v Liberci, ale praskl mi bubínek, který se hůř hojí, a tak budu muset zřejmě podstoupit nějaký zákrok. Takže bych to viděl třeba na pražskou O2 arenu, když už návrat, tak ve velkém stylu (smích). Už se těším, až do klece opět nastoupím, tak uvidíme, jak dovolí zdraví,“ dodal. ■