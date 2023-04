Móda ze Tří mušketýrů: Takhle se vyšňořily známé tváře na filmovou premiéru

Komu to slušelo nejvíce? Michaela Feuereislová

Na uvedení filmové adaptace známého románu Alexandra Dumase Tři mušketýři v českých kinech se to opět známými tvářemi jen hemžilo. Přestože se nejednalo o nijak okázalou událost, přípravy do kina v centru Prahy především dámy nepodcenily.

Jeden z nejdražších francouzských filmů všech dob s Vincentem Casselem či Evou Green si nenechala ujít například herečka Tereza Bebarová (47), která v češtině postavu Milady, jež si zahrála právě Eva Green, nadabovala. „Tahle verze příběhu, to je taková ostřejší, realističtější záležitost. Pro malé děti to úplně není,“ svěřila se oblíbená česká herečka a dabérka, která dorazila do kina ve výrazném modrém obleku. Ležérní model doplnila o černou kabelku a tenisky a neskutečně jí to slušelo.

Na sako tentokrát vsadila i Šárka Vaňková (35), která v barvách příliš neexperimentovala a sáhla po osvědčené klasice. Zkombinovala tak černé kalhoty a košili s bílým sakem. Sáčko do kina oblékla také moderátorka Snídaně s Novou Rebecca Diatilová, která svůj model rozzářila sakem s pepitovým vzorem.

Po mini sukni už tradičně sáhla Heidi Janků, která nejen svou figurou, ale i stále mladistvým vzhledem opět poutala pozornost. Na premiéře snímku se také objevil Rey Koranteng (48) s manželkou Monikou nebo bratr Agáty Hanychové Cyril s jejím synem Kryšpínem. Kdo další si zfilmování literární klasiky nenechal ujít, na to se podívejte v naší galerii. ■