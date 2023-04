Blíží se jeden z nejdrsnějších rozvodů. Iveta Vítová přiznala, že se s manželem neshodne vůbec na ničem

Iveta Vítová promluvila o rozvodu. Super.cz

"Asi jsme si oba mysleli, že to půjde. Ale teď už se neshodneme ani na tom, že je bílá barva bílá. Asi nás to přerostlo. Soud je namístě a je asi dobře, že už se to nějak začne řešit. Jakkoli. My dva se nedomluvíme," řekla Super.cz Iveta Vítová.

Jako první se budou řešit jejich dvě děti. "To nás všechno čeká. Teď jsou děti se mnou a myslím, že to tak i zůstane," upřesňuje s tím, že především pro dceru Anetku je to nyní hodně náročné.

"Chci pro děti klidné a hezké dětství. Pro Anetku je to i teď hodně náročné. Zažila za rok a půl spoustu změn, stěhování. Snažím se pro ni udělat pohodlí, aby se jí to co nejméně dotýkalo. Ale samozřejmě to úplně nejde. Řeším věci týkající se rozvodu každodenně a ona u toho je," krčí rameny Vítová.

"Ví, že se řeší konflikty, auto, předávání dětí... Je velká, vnímá to víc, než bych si přála. Snažím se ji od toho izolovat, jak to jen jde. Přesvědčuju ji, že ji máme rádi a že bude vše dobré," dodala Vítová. "Jediné, co pomůže, je čas. Ten potřebujeme všichni," uzavřela moderátorka. ■