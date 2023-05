Tomu se říká rodinný podnik: Manželka Karla Heřmánka mladšího nepracuje jen pro jeho divadlo, ale i pro jeho tetu

Nikol a Karel Heřmánkovi promluvili o rodinném byznysu Super.cz

S Karlem a Nikol jsme se potkali na rodinné oslavě, tentokrát narozeninách Karlovy tety Marie Mixové, která své sedmdesátiny uspořádala na lodi plující po Vltavě. "Dneska je to velké, protože jde o jubileum, ale i jinak, když se sejdeme, je nás dost. Karel je z pěti sourozenců, takže rodina je hodně početná," vysvětlovala Nikol, která manželovi pomáhala i s výběrem dárku.

Ta je manželovou pravou rukou i v Divadle Bez zábradlí, které jemu a jeho bratrovi Josefovi předali rodiče, otec Karel Heřmánek a maminka Hana. Nikol se tam stará o public relations. A podobnou funkci ostatně zastává i v kadeřnictví jeho tety. "Všechno je to propojené skrz naskrz," smála se Nikol.

Karla jsme se zeptali, jak taková rodinná spolupráce funguje a zda nedojde i na hádky. "Samozřejmě, že to není vždycky zalité sluncem. Když se práce nosí domů, je nejtěžší z toho uniknout. Je to taková kletba, to každý, kdo pracuje v rodinném podniku, zná," míní. "Občas je těžší pracovat s rodinou než s někým cizím," souhlasí Nikol. ■