Dcera Kateřiny Neumannové nemá s otcem dobrý vztah: Dělal, že mě nevidí, a ublížil mojí mámě, prozradila

Lucie Neumannová otevřeně o vztahu s otcem Profimedia.cz

Avšak kromě svých sportovních úspěchů nechala Lucie nahlédnout i do soukromého života, konkrétně promluvila o svém otci Josefu Jindrovi, se kterým má složitý vztah.

„Ono to vlastně nebylo ideální už v době, kdy jsem strávila rok ve škole s tenisem v akademii v USA, to mi bylo 14. V kontaktu nejsme přes dva roky. Není to tak, že by se stala jedna konkrétní věc, která by nás rozdělila. Spíš celá řada událostí, které mě postupně zraňovaly nebo trápily, a prostě se jich stalo moc. Taky jsem pochopila, že hodně ublížil mojí mámě,“ svěřila se Lucie pro deník Blesk s tím, že jí utkvěl v hlavě i jeden určitý moment, kdy si uvědomila, že v jejím životě táta asi nebude.

„Na loňském Memoriálu Josefa Odložila jsem si zaběhla osobní rekord na 800 metrů a měla docela radost. Na Julisku přijela i moje ségra s tátou a jeho současnou rodinou. Tak jsem ho chtěla jít pozdravit a třeba se podělit o radost z povedeného závodu. On tu situaci vyřešil tak, že dělal, že mě nevidí, když jsem ho pozdravila. Tohle mě hodně zamrzelo. Pořád jsem v sobě měla naději, že se to mezi námi udobří a budu mít zase tátu. Ale tohle pro mě byl silný a nehezký zážitek a já si to v sobě uzavřela,“ popsala Lucie, která má největší oporu i životní vzor ve své mamince. ■