Není divu, že s tímhle tělem bodovala: Vítězka světové soutěže krásy předvedla své křivky v bikinách

Karolína Kokešová Foto: archiv K. Kokešové

Jsou to tři roky, co Karolína Kokešová (27) bodovala v soutěži krásy a stala se historicky třetí Češkou, která bodovala v zahraničí. Půvabná brunetka si stále udržuje výstavní figuru, kterou nyní předvedla v bikinách na pláži.

Od loňského podzimu snad není měsíc, kdy by modelka nezabalila kufry a neodletěla do tepla. Leden trávila v Thajsku, v únoru si užívala na Zanzibaru a nyní chytá bronz na Kapverdách. „Nekonečné pláže, čistá, průzračná voda a sluníčko nonstop, to jsou Kapverdy,“ svěřila se kráska a dala na odiv své opálené tělo v plavkách.

Potenciální nápadníci mají ale smůlu. Karolína se loni na podzim po pěti letech vztahu s partnerem, podnikatelem Davidem Snášelem, zasnoubila. A jak prozradila, svatbu by chtěli stihnout v letošním roce. „Nejsem typ holky, která by si vysnívala velkou svatbu. Zatím nemám představu o svatebních šatech. Chtěla bych tam své blízké a přátele,“ svěřila se Super.cz modelka. ■