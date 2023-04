V divadle hraje maminku Denisy Nesvačilové: V 50 letech má Hanička z Rodinných pout sama dvě dospívající děti

Petra Špindlerová je maminkou dvou dospívajících dětí. Super.cz

Pokud jde o výchovu, má Petra jasno a není úplně jako její divadelní postava, která je dceři bezmezně oddaná a naprosto vše jí schvaluje, včetně výběru partnera, který je tak trochu flink. "Třeba pokud jde o chválení, tak podle mě musí být za co. To se týká jak mužů, tak dětí. Chci, aby ta chvála měla svoji hodnotu," míní Petra.

Herečka zatím nemá starosti se schvalováním partnerů svých dětí, i když synovi už je sedmnáct a dceři patnáct let.

"Myslím, že ještě mají čas. A snad mi děti nic netají, protože máme hezký vztah. Vyprávějí mi o tom, co prožívají, nikam na dlouhou dobu nechodí, aniž by mi řekly, kde byly. A až to přijde, doufám, že se na to budu dívat jako matka v mé roli, že když jsou spolu šťastní a mají se rádi, je to jejich volba," věří Petra, která se svěřila, že sama měla první lásku až v sedmnácti, nebo dokonce osmnácti letech.

Herečka je spokojená, jak zkoušení v Divadle Radka Brzobohatého, kde hrála už v několika inscenacích, probíhá. Užívá si i to, že v roli jejího manžela se alternují hned dva herci, Miroslav Etzler a Petr Motloch. "Je to fajn, každý z nich má jinou energii. Atmosféra je fajn a je tady moc dobrá parta," pochvaluje si. ■